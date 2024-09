Daily Crown | William ' Kate ha terminato la chemio ma c' è ancora strada da fare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Londra, 10 set. (Adnkronos) -ha affermato che"hamoltada" nella sua battaglia contro il cancro, dopo l'emozionante video di ieri in cui la principessa di Galles ha annunciato di aver completato il trattamentoterapico. In visita a Llanelli, nel Galles del Sud, per celebrare lo sport e la cultura gallesi e incontrare le comunità locali, l'erede al trono figlio di Carlo e Diana ha detto a un fan che si informava della salute della moglie che "le notizie sono buone, ma c'èmoltada". Nel video di ieri, la principessa di Galles ha annunciato che tornerà al lavoro nei prossimi mesi. Quest'annoha fatto solo due importanti apparizioni pubbliche, la prima al Trooping the Colour e la seconda a Wimbledon, insieme alla sorella Pippa e alla figlia, la principessa Charlotte.