Corso Ai specialist developer | l' open day per saperne di più

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di martedì 10 settembre 2024) Si terrà lunedì 16 settembre alle 11 l’Day per la presentazione delIts AIfinalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software. Gli studenti al termine delsaranno in grado di comprendere e applicare