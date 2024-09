Corinthians UFFICIALE l’arrivo di Depay | c’è l’ANNUNCIO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024)delsuldi Memphisa parametro zero. Tutti i dettagli in merito Ilha ufficializzatodi Memphisa parametro zero. COMUNICATO – «Questo lunedì (09), lo Sport ClubPaulista ha accettato di ingaggiare l’attaccante olandese Memphis. A 30 anni l’atleta arriva al Timão con un contratto valido