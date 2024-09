Corinaldo al Festival Nazionale dei borghi più belli d' Italia

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di martedì 10 settembre 2024)- Una tre giorni dove i “gioielli” del Belpaese si ritrovano per discutere e confrontarsi sul meglio che l’ha da offrire. Non sono mancati momenti toccanti nel ricordare Livio Scattolini. Si è appena concluso in Calabria nei Comuni di Oriolo e Rocca Imperiale la rassegna