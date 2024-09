Coppa Davis 2024 colpaccio Belgio! Batte a sorpresa l’Olanda nel girone dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Discretanel Gruppo A dia Bologna, quello che contiene anche l’Italia., sulla carta seconda forza in gioco, è stata sconfitta dalper 2-1 al doppio decisivo in rimonta. Olanda che è partita vincendo il primo singolare grazie a un ritrovato Botic van de Zandschulp che ha piegato in due ore Raphael Collignon con il punteggio di 7-5 7-6(6). L’olandese nel primo set ha saputo rimontare da 4-5: il belga ha tremato quando ha servito per il set e ha finito così per perderlo. Nel secondo set si è arrivati al tiebreak senza break e il neerlandese ha annullato un set point sul 5-6. Un grande Zizou Bergs ha rimesso tutto in equilibriondo ain tre set Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-2 6-7(2) 6-3.