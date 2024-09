Consumi Rapporto Coop | paese inquieto si riduce la quota degli italiani che guardano con fiducia al futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – La modesta ripresa economica non basta a tranquillizzare gli. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dal ‘2024 –e stili di vitadi oggi e domani’ che è stato presentato oggi. “Un”, si rileva nel, dove siladi chi guarda conal(che scende di 4 punti in due anni) e aumenta il timore (+11 punti percentuali 2024 su 2022). Le giovani generazioni, sulle quali si scarica maggiormente il peso delincerto che si prospetta, pur non mostrando piena consapevolezza di ciò, sono più mobilitate dei loro coetanei europei ad attivarsi per cercare di cambiare la società in cui vivono; il 52% lo ha fatto rispetto a un 48% della media europea.