Consumi Coop | tornano ai livelli pre pandemia ma parola chiave è risparmio

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Con il recupero dei redditi anche i, in termini reali, aipre-(+0,3% nel 2023 rispetto al 2019), ma più che in passato sono ostaggio delle spese obbligate che limitano di molto gli spazi discrezionali delle famiglie. Non sorprende allora che lacon cui gli italiani si approcciano aisia il, di gran lunga il primo criterio di scelta negli acquisti (lo dice il 75% del campione) sia che si tratti di riempire l'armadio sia di scegliere un'auto (peraltro sempre più frequentemente usata, tanto che sono 15 milioni gli italiani che hanno rinunciato all'acquisto dell'auto nuova nel 2024), mentre rimane un miraggio la casa di proprietà (-2,1% le compravendite nel corso di quest'anno). E' quanto emerge dal Rapporto2024 che è stato presentato oggi.