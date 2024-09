Consumi Coop | italiani più attenti a cibo sano rispetto al resto degli europei

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – Dopo gli anni difficili dell?impennata dei prezzi, che aveva messo in profonda difficoltà gli acquistie la loro stessa identità alimentare, nel 2024 l?inflazione si azzera e i volumi del largo consumo tornano dopo quattro anni in positivo (+0,9% nel primo semestre 2024al 2023). Guardando ai soli canali iper, super e libero servizio nel primo semestre 2024 le vendite a volume sono state superiori a quelle del 2019 del 3,9%. Ilrimane, anche nelle previsioni, l?unico comparto in cui tagliare la spesa è una opzione solo per una ristretta minoranza; il 21% del campione dichiara che aumenterà la sua spesa contro il 10% che intende diminuirla.