Colangite l' epatologo | Con acido obeticolico riduzione eventi epatici

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) - "I risultati dello studio real life che noi portiamo avanti non ha la forza di un trial clinico randomizzato, ma portare a termine uno studio in doppio cieco" per la conlangite biliare primitiva (Cbp) "diventa complesso perché significa non permettere un trattament