Cittadinanza onoraria per i figli di migranti I sindaci Pd forzano la mano | è un trappolone

(Di martedì 10 settembre 2024) Ormai siamo allo “Ius automatico”. Il sindaco di Firenze è Sara Funaro e siccome è del Pd pensa di poter elargire laaddirittura – aidei. Un po' l'idea che era venuta al compagno sindaco di Bologna. Quindi, seio di? Non c'è discussione, la città è onorata della tua presenza qui, a prescindere da quei meriti che dovrebbero far valutare un riconoscimento del genere caso per caso. Macchè, a Firenze lasi concede per “categorie”. Cioè, visto che lo Ius Soli non ha numeri in Parlamento e che sullo Ius Scholae non si sa ancora se Forza Italia mollerà Fratelli d'Italia e Lega al loro “no”, la Funaro si inventa lo stratagemma: la delibera prevederà la, come se fosse normale un'estensione generalizzata. «E Forza Italia deve dire sì», esclama la sindaca fiorentina.