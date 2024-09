Cinisummer 2024 si può fare richiesta di rimborso per le spese sostenute

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Pubblicato sul sito istituzionale il bando per la concessione di contributi economici adelleper la partecipazione a tutti i centri aggregativi, inclusi oratori estivi, camp sportivi, ambientali, etc, tenutisi in Cinisello Balsamo nel periodo dal 10 giugno all’11