Ciclismo | Jonas Vingegaard sarebbe interessato alla partecipazione al Giro d’Italia 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Un gran colpo di scena, una notizia che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola in vista della prossima stagione. Il 2024 diè stato breve, anche a causa del brutto infortunio rimediato in primavera: il danese è stato a lungo fermo, ha partecipato al Tour de France, chiudendo secondo, poi ha deciso di terminare l’annata anche per l’attesa della nascita del secondo figlio. Occhio però alCome riportato da Het Laatste Nieuws, infatti, la stella danese della Visma-Lease a Bike avrebbe “espresso internamente il desiderio di correre il”.qualcosa di unico, un anno dopo l’impresa di Tadej Pogacar (e il sogno di tutti i tifosi italiani e nonquello di vederli entrambi sulle strade italiane). Ovviamente siamo ancora lontanissimi dalle conferme, ma questo può essere già un segnale importante.