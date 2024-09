Ciclismo il Giro della Toscana 2024 sulle strade di Pontedera | il programma

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) L’evento sportivo interesserà il Comune die la Valdera mercoledì 11 settembre. Un'opportunità per gli appassionati e per l’intera città di vedere atleti professionisti di caratura internazionale darsi battaglia, in vista del prossimo appuntamento mondiale su strada, con partenza e