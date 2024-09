Ciclismo Europei 2024 | percorso e altimetria della cronometro maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Domani, mercoledì 11 settembre, si apriranno glidi. Si corre in Limburgo, un’area fiamminga del Belgio, con 14 titoli, tra tutte le categorie, in palio. Lasarà la seconda gara Elite, dopo la crono femminile. La partenza è in programma alle ore 16.00 per disputare 31.2 km con 135 metri di dislivello con partenza da Zolder e arrivo ad Hasselt, passando per i borghi di Viversel, Boekt, Halveweg e Overdemer. START LIST E FAVORITISportFace.