Chiude il supermercato e poi la banca I cittadini | A Rigutino la scomparsa di tutti i servizi

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di martedì 10 settembre 2024)diriuniti ieri sera in un'assemblea pubblica per fare il punto sui disagi che il paese sta vivendo. La sala del centro di aggregazione sociale, che si trova nella ex scuola elementare, ha accolto molti residenti tra i quali anche i due consiglieri comunali che vi abitano. Si