Chiesanuova da applausi Mostrata in campo la giusta mentalità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) L’anno scorso la prima giornata aveva prodotto una sfortunata caduta in casa della Maceratese, stavolta la partenza-bis in trasferta ha sorriso al. A Porto d’Ascoli è stata vittoria al primo tentativo, superando 0-1 il neopromosso Atletico Mariner. Ad apporre la firma sul blitz la rete di Pasqui al 78’, quindi nel recupero decisivo per evitare il pareggio è stato il neo acquisto Edin Ajradinoski. "Non è mai facile cominciare bene, tanto più se hai cambiato parecchi elementi – esordisce il portiere classe 2005 – e invece abbiamo avuto la. Manifestata anche dopo il gol, perché non ci siamo chiusi e siamo rimasti alti". In Coppa era partito titolare Fatone, ci credeva o no che sarebbe toccato a lei domenica? "Posso solo dire che ero molto emozionato all’ingresso ine avevo saputo la cosa da Mobili poco prima del match.