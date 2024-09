Chi era Said Malkoun l’uomo investito e ucciso a Viareggio dalla donna che aveva rapinato

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 10 settembre 2024)è stato travolto eda Cinzia Del Pino dopo una presunta rapina ai danni della stessa imprenditrice. Senza fissa dimora, il 47enne di origini algerinegirovagato un po' in tutta la Penisola prima di stabilirsi in Toscana da una decina d'anni. Si arrangiava facendo il parcheggiatore abusivo e in cambio chiedeva una ricompensa.