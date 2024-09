Cerno | Dante Alighieri era garantista faceva parlare il reo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Tommaso, direttore de Il Tempo, è stato intervistato in occasione della XII edizione del Festival Passaggi, ed ha parlato del libro Inferno. La Commedia del potere, illustrato da Makkox e pubblicato da Rizzoli nel 2013: “Quel libro era la versione didella storia d'Italia per una questione in particolare, provare a dare voce al reo in un Paese in cui si dà sempre voce all'accusatore, dove il processo avviene prima che cominci. I riflettori si aprono e poi si spengono nel momento dell'accusa. Aver invertito questo meccanismo e aver sentito dalla voce del reo la storia ci ha mostrato quanto tutti siamo un po' rei e quanto tutti siamo un po' complici. Anche se ormai, come capita con la politica, appena capita qualcosa ci schieriamo naturalmente dall'altra parte”.