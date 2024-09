Centrosinistra | Schlein ‘stiamo cercando convergenze priorità sanità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Siamo impegnati sia nei territori, come abbiamo visto nel giugno scorso, in cui abbiamo vinto in sei capoluoghi di regioni su sei, sia in Parlamento a costruire dellesui temi con le forze di opposizione”. Lo dice Elly, segretaria del Partito democratico, a margine della presentazione del suo libro a Piazza Vittorio, a Roma.“Ho chiuso la festa dell?Unità a Reggio Emilia solo due giorni provando a dare il nostro contributo su quali sono i punti sul quale costruire un progetto per l’Italia – aggiunge -. Il primo punto è la difesa della sanità pubblica. A questo proposito, vorrei dire una parola di solidarietà per i medici e il personale sanitario che anche oggi sono finiti sotto attacco di aggressioni inaccettabile”.