Ceccato Jr torna in azione al 1000 Miglia

(Di martedì 10 settembre 2024) Per crescere bisogna sempre cercare il confronto con i migliori e quale scelta più adatta, per rispettare questo pensiero, se non presentarsi al via del prossimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally. Dal 12 al 14 di Settembre andrà in scena il sesto atto della massima serie