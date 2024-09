Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi Cassazione | nuovo processo d’appello per Davide Fontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano – Undi appello per quanto riguarda l'aggravante della premeditazione. È quanto ha disposto laper, il 44enne che l'11 gennaio del 2022 fu autore del femminicidio dinell'appartamento della donna, a Rescaldina (Milano). In secondo grado l'uomo è stato stato condannato dalla Corte d'assise di appello di Milano all'ergastolo. Quello difu un omicidio particolarmente efferato.fu colpita alla testa con un martello per 13 volte mentre era legata a un palo e poi finita con una coltellata alla gola. Il 44enne non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della giovane in provincia di Verona. Dopo l'omicidioha fatto ail corpo tenendo i resti nel congelatore e infine gettandoli in quattro sacchi di plastica da un dirupo a Paline di Borno, in provincia di Brescia.