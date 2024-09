Carmine Diamante | è morto il neomelodico che aveva sposato una trans e voleva adottare un bambino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Il cantante. Il suo vero cognome era Saturno e36 anni. Era originario di Grazzanise nel casertano e nel pomeriggio di domenica nella casa della madre a Castel Volturno stava giocando con i nipoti nel giardino di casa quando ha toccato un rubinetto che probabilmente era vicino a un filo della corrente elettrica scoperto. Ha tremato ed è caduto a terra. Vani i tentativi di rianimarlo e la corsa in ospedale.eracon Paola Conte, parrucchiera a Grazzanise. La coppia stava tentando diun. Lei non è nata donna, ma una ventina di anni fa ha scelto di esserlo, cominciando un lungo percorso diizione. La tentata adozione di Estere PaolanoEster, una bimba nigeriana che viveva in una casa famiglia. Ma la burocrazia lo ha impedito.