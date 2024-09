Calcio | Schillaci Condizioni stabili per l' ex attaccante

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) La situazione è stazionaria e al momento non ci sono novità PALERMO - Fiato sospeso per ledi Totò, eroe dei mondiali di Italia '90. L'ex bomber di Juventus e Inter ha fatto sognare un'intera generazione grazie alle sue giocate, soprattutto con addosso la maglia azzurra in quell