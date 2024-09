Calcio De Laurentiis | 20 anni di Napoli straordinario cammino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (askanews) – “Vent’di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei alzati al cielo, uno Scudetto che ci ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33di attesa. Vent’colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri. La storia continua!” questo il post social delper i 20dell’era Aurelio De. Presidente che aggiunge sui social: “È con orgoglio che festeggio questi primi 20di, come Presidente e proprietario del, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo”. L'articolo, De: “20di” proviene da Ildenaro.it.