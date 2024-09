Calcio | Belgio De Bruyne furioso Tedesco Non lascerà la nazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Il capitano dei Red Devils critica i compagni dopo il ko con la Francia, il ct "Molto deluso" ROMA - Kevin Deha mandato in subbuglio i media belgi dopo la sconfitta dei Red Devils contro la Francia ieri a Decines (0-2) in un match valido per la Nations League. Il 33enne capitano del