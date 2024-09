Cagliari Scuffet | Dopo Lecce c’era RAMMARICO Napoli? Sappiamo quanto ci TENGONO i tifosi…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024) Le parole di Simone, portiere del, sulla stagione dei rossoblù in Serie A. Tutti i dettagli Simoneha parlato a margine di un evento per Najibe Zaher, dell’inizio di stagione del. LE PAROLE– «La partita di? Ci ha lasciato, giocando con un uomo in più per tutto quel tempo e creando