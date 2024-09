Brunette raccolto per Salma casco d' oro per Naomi cascata ginger per Jessica Tre hair look da manuale da cui prendere ispirazione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel pieno della New York Fashion Week Spring Summer 2025 va in scena la Kering Dinner, uno degli eventi fundraising più ambiti dalle celebrity mondiali. Insieme all’iconaHayek, moglie del patron Pinault ed elegantissima madrina della serata, si fanno altrettanto notare altre due splendide star over 40 in rosso e in biondo di ultima generazione. Abbinati ad acconciature solo apparentemente semplici, di grande personalità.