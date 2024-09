Bronzetti-Galfi oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Monastir 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Luciase la vedrà contro Dalmanel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località tunisina. La top novanta azzurra è reduce dal secondo turno ottenuto agli US Open, in cui si è arresa in due set al cospetto della bielorussa Aryna Sabalenka, poi vincitrice dello Slam a stelle e strisce. Dall’altra parte della rete trova la solida ungherese, numero 131 del ranking mondiale, contro cui si trova in svantaggio per 2-1 nel bilancio degli scontri diretti. In questa circostanza, tuttavia, saràa partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’italiana c’è il biglietto d’ingresso per gli ottavi di finale contro una tra la statunitense Ann Li oppure la transalpina Kristina Mladenovic, entrata in gara in virtù di una wild card concessa dagli organizzatori.