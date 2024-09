Boccia gelata su Bianca Berlinguer La superospite si chiude in camerino e decide di non partecipare C’è un ripensamento – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Nulla da fare Maria Rosarianon vuole scendere nello studio di È sempre Carta. «Avrebbe dovuto esser nostra ospite, ci avrebbe dovuto raccontare la sua versione dei fatti. Ma dobbiamo usare il condizionale perché non siamo sicuri che Maria Rosariaparteciperà all’intervista prevista questa sera per rispondere alle nostre domande e a quelle degli autorevoli ospiti presenti in studio. Poco fa ci ha detto che non se la sente, prendere del tempo e vuole discutere anche con la nostra redazione. Ci chiede l’ipotesi di spostare l’intervista la prossima settimana». Con queste parole., conduttrice della trasmissione È sempre Cartasu Rete4 spiega che probabilmente l’attesa intervista alla mancata consulente dell’ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano non ci sarà.