Blitz dei tecnici degli uffici comunali scoperti abusi edilizi

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di martedì 10 settembre 2024) Il Comune di Marcianise ha emesso un’ordinanza dirigenziale che impone la rimozione di opereve realizzate in un immobile situato in via Tagliamento. L'atto, firmato dal dirigente dell'Area Gestione del Territorio, è stato emanato a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale