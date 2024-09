Bimbo investito a Pozzuoli Nappi Lega | riforma Codice Strada necessaria per fermare criminali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’episodio didove undi 3 anni è statoda un pirata dellamentre attraversava sulle strisce pedonali insieme al papà, rende ulteriormentel’entrata in vigore del nuovodella, fortemente voluto dallae dal vicepremier Matteo Salvini. Si tratta di vincere una battaglia di civiltà, per la sicurezza, e a difesa della vita, con più prevenzione, educazionele vera, norme aggiornate e pene severe contro comportamenti pericolosi. Confidiamo nel rapido intervento delle forze dell’ordine per risalire al centauro che è scappato senza prestare soccorso e assicurarlo alla giustizia. Un abbraccio al piccolo coinvolto nell’incidente, con l’augurio che possa guarire al più presto e tornare a casa dalla sua famiglia”.