Bimba di 3 anni lasciata sola sull’autobus | salvata dai Carabinieri

(Di martedì 10 settembre 2024) Ferrara, 10 settembre 2024 – Una bambina di treè rimasta dain autobus ed è stata ritrovata daidi Codigoro (Ferrara). La mamma della piccola, una donna di 36, partita da Ferrara e diretta a Codigoro, giunta a Massa Fiscaglia, in attesa che l'autobus riprendesse la corsa, è scesa per pochi minuti lasciando la figlia a bordo del mezzo. Il conducente ha ripreso il tragitto poco dopo e non si è accorto della presenza delladaa bordo. Nel frattempo, la donna si è recata, disperata, daidi Massa Fiscaglia che, attraverso la centrale operativa di Portomaggiore, sono riusciti tempestivamente ad attivare i colleghi di Codigoro che si sono precipitati all'autostazione di via Papa GiovXXXIII, hanno individuato l'autobus, ritrovato la bambina e l'hanno riconsegnata poco dopo alla madre.