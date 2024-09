Beach soccer l’Italia parte forte alle Superfinal dell’Europeo | 6-2 all’Estonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) I campioni d’Europa esordiscono con il piede giusto nellediguidata da Emiliano Del Duca vince per 6-2 contro l’Estonia in una partita che fondamentalmente non è mai stata in discussione e che gli azzurri hanno condotto dall’inizio sino alla fine. Di fronte al pubblico e alla spinta della spiaggia di Alghero,ha trionfato graziereti realizzate da Giordani, Remedi, Zurlo, D’Agostino, Casapieri e l’autogol di Nommiko. Da sottolineare è soprattutto l’approccio che hanno avuto gli azzurri al match, con il gol al primo minuto che ha spianato la strada sin da subito. Italia che grazie a questo successo particolarmente largo si porta anche in testa al proprio girone che contiene anche Spagna e Germania. Nell’altra partita oggi proprio la Spagna ha battuto 5-2 la Germania.