Baruffa in un gruppo di giovani | ventiseienne accoltellato finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 10 settembre 2024) Con tagli al collo, mano, spalla e ginocchio, unè finito al pronto soccorso dell'San Giacomo d'Altopasso di Licata. È statodurante una lite in via Grangela.Fra piùè scoppiata una discussione per motivi poco chiari. Dalle parole e urla, i ragazzi