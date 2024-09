BALLANDO CON LE STELLE | ANNA LOU CASTOLDI CHIUDE IL CAST DELLO SHOW DI RAI1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 10 settembre 2024) SiconLou, figlia di Asia Argento e Morgan, ildell’edizione 2024 dicon le, lodiretto e condotto da Milly Carlucci. La notizia, anticipata da Tvblog, completa così ildi2024. In merito al rapporto con il padre Morgan,Lou si era così espressa di recente: Mamma mi ha sempre incoraggiato a essere nella sua vita, a vederlo. Mi è mancato e mi manca ancora, abbiamo delle belle conversazioni ma mi piacerebbe viverlo di più nel quotidiano. Non provo rancore, non voglio metterlo in cattiva luce. Ed a proposito degli insulti omofobi del padre, ricorda il noto portale televisivo,Louha detto: Di base so che lui non è una persona omofoba, che prova odio o discrimina Io sono un membro della comunità LGBTQIA+ e so cosa vuol dire essere discriminati per certe cose.