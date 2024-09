Aversa scuola Linguiti chiusa per lavori di adeguamento | fissata la data di fine interventi

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Il cantiere presso l’Istituto Comprensivodi via De Chiara, dove sono in corso idiper ospitare lamaterna dell’ex plesso Pascoli di via Ovidio, volge al termine. Secondo una nota inviata dalla dirigente dell’area tecnica del Comune di, Danila D’Angelo, alla dirigente scolastica Filomena Simonelli, al sindaco Franco Matacena L'articoloperdiladiTeleclubitalia.