Auto si schianta contro il guardrail sulla Pontina | ma all’interno non c’è nessuno

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Un’si ètanon c’è: Gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale sono intervenuti per i rilievi di un incidente stradale in via, altezza Spinaceto direzione Latina, dove intorno alle 4 di questa notte, una Alfa Romeo Stelvio, per cause ancora in corso di accertamento, ha divelto ilper finire nella carreggiata in direzione opposta. Nell’incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo.dell’non è stato trovato. Sono tuttora in corso le indagini per risalire al responsabile dell’accaduto, mentre il personale Anas sul posto ha provveduto alla riduzione di carreggiata nel tratto interessato fino al completamento dei lavori di ripristino e di rimozione del veicolo. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.