Aprilia Responsabile del tentato furto ai danni di un distributore carburanti 28enne denunciato

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 10 settembre 2024)– Ieri 9 settembre ad(LT), i Carabinieri della locale Stazione, hannoin stato di libertà per “”, unresidente a Nettuno (RM), precedentemente segnalato da personale di vigilanza privata qualedelin danno di unsito in via Nettunense. L’uomo come meglio evidenziato dal L'articolodelaidi unTemporeale Quotidiano.