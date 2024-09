ANSA ' Venti contrari' Bmw taglia le stime per il 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Bmw rivede al ribasso lesull'intero esercizio e il titolo crolla in Borsa, lasciando sul campo l'11,1% sulla piazza di Francoforte con un effetto anche sugli altri gruppi del comparto. Dopo Volkswagen (-3,3%), secondo produttore automobilistico mondiale, è il gruppo di Monaco di Baviera a lanciare l'allarme. La scorsa settimana a Wolfsburg avevano paventato il rischio di chiudere 2 stabilimenti in Germania a causa di minori vendite per 500mila vetture. Oggi invece l'allarme viene da Monaco di Baviera, dove il Cda del gruppo che controlla anche il marchio Mini prende atto dei "nel settore auto dovuti al blocco delle consegne" e in parte agli intertecnici legati all'Ibs, il sistema frenante integrato fornito a Bmw da Continental. Quest'ultima ha ammesso i problemi e sottolineato che non è a rischio la sicurezza di chi guida le auto da richiamare.