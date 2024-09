Al via Lucca Comics volano prezzi alloggi e trasporti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – I fumetti sono una passione per generazioni intere di lettori che, però, può anche costare cara. Basti pensare che per trascorrere due notti in città per il&Games 2024 si pagherà in media 800 euro, contro i 175 euro di un normale weekend di ottobre. A rivelarlo è Altroconsumo che ha deciso