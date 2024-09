Accelerare l’ingresso dei Balcani occidentali

Leggi tutta la notizia su italiasera

"Bisognadeiin Europa: non possono aspettare in eterno". Lo ha sostenuto il vicepremier e ministro degli Estero, Antonio Tajani, al suo arrivo a Podgorica, prima tappa della sua missione nei. "Il rischio per noi, per l'Europa è non essere più presente nei. Ovvio che quando stai in mezzo o vai di là o vai di qua e questi stanno aspettando da tanto. Purtroppo molti burocrati, alcuni Paesi nordici, hanno una visione dell'adesione più burocratica che politica." Noi non dobbiamo più deluderli. C'è' una tradizione di grande amicizia tra l'Italia e i. Questi sono paesi europei. Non dobbiamo confondere il problema russo con ie del resto non possiamo pretendere di cambiare la loro identità.