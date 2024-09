A Palermo una pompa distribuiva benzina gratis La denuncia del titolare | In una notte prelevati oltre 3000 litri di carburante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La voce si è sparsa alla velocità della luce e in poche ore, durante la, centinaia di cittadini hanno fatto rifornimento digratuitamente. È successo a. Uno degli erogatori di una stazione di servizio aveva un guasto e riforniva senza pagare. Alcuni cittadini hanno fatto più viaggi, altri sono arrivati anche con i bidoni per portare via piùpossibile e si sono create lunghe code. Ildella stazione, racconta Il Giornale di Sicilia, si è accorto del guasto solo il mattino seguente ma, a quel punto, dopo aver presentato una, ha solo potuto quantificare i danni:dierogati a fronte di zero pagamenti.