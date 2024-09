A Napoli XVII Congresso Nazionale Federazione Italiana di Medicina Geriatrica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutisi prepara ad accogliere ildelladi(FIMeG), che si terrà dal 11 al 13 settembre 2024 presso il prestigioso Grand Hotel Capodimonte. Questo evento di rilievo rappresenta un momento di confronto e aggiornamento multidisciplinare per i geriatri italiani, appartenenti a tutte le categorie professionali: universitari, ospedalieri e territoriali. Il, giunto alla sua diciassettesima edizione, si focalizzerà sull’evoluzione della geriatria come disciplina essenziale per migliorare la qualità della vita degli anziani, con un focus specifico sull’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale (IA), e il suo confronto con la clinica tradizionale. Innovazione e umanità al centro del dibattito.