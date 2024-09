A Napoli decine di interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024)(ITALPRESS) –delimpegnati aperdiconnessi alche ha colpito il capoluogo campano. Nella clip squadre a lavoro in via Bernini per la rimozione e messa in sicurezza di un grosso albero caduto sulla sede stradale. tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo