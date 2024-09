A luglio produzione industriale in calo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Al’Istat stima che l’indice destagionalizzato delladiminuisca dello 0,9% rispetto a giugno. Nella media del periodo maggio-si registra undel livello delladello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+2,3%); mentre cala per i beni intermedi (-0,7%), i beni strumentali (-1,2%) e i beni di consumo (-2,3%). Al netto degli effetti di calendario, al’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 3,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 contro i 21 di2023). Si registrano incrementi tendenziali solo per l’energia (+1,5%); calano, invece, i beni intermedi (-2,8%) e in misura più accentuata i beni strumentali (-4,2%) e i beni di consumo (-5,2%).