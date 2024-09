Zona economica speciale | Non c' è più tempo subito tutele per Latina Frosinone e Rieti

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dal'istituzione di "zone cuscinetto" per salvare l'economia delle province di. Lo ribadisce Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl Lazio, che già un un mese fa aveva messo in guardia le istituzioni sui rischi che corrono i territori regionali per