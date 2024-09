WWE | I Wyatt Sicks pubblicano un messaggio criptico in vista di Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sin dal loro inquietante debutto nella puntata di Monday Night Raw del 17 giugno, isono diventati famosi per la loro presenza misteriosa e intimidatoria. Il gruppo, composto da Bo Dallas, Nikki Cross, Dexter Lumis, Joe Gacy ed Erick Rowan, ha cambiato significativamente il panorama della WWE. The Eater of Worlds sarebbe orgoglioso di ciò che la stable è diventata. Bo Dallas, che interpreta Uncle Howdy, ha fatto il suo debutto sul ring a Raw, sconfiggendo Chad Gable nel main event. Questo è avvenuto tre settimane dopo che Erick Rowan (come Ramblin’ Rabbit), Dexter Lumis (come Mercy The Buzzard) e Joe Gacy (come Huskus The Pig Boy) hanno fatto il loro esordio come squadra. Insieme hanno vinto un match contro Gable e i Creed Brothers, consolidando la presenza dell’inquietante fazione nella compagnia.