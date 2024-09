WTA Monastir 2024 | si riparte dalla Tunisia Parry e Burel avanzano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si sono tenute oggi le partite iniziali del WTA 250 di, in, che fa ripartire il circuito femminile nella parte finale dei suoi eventi dopo le due settimane degli US Open con tutti gli annessi, connessi e Sabalenka. Un lunedì, questo, abbastanza interlocutorio, anche se con il debutto delle due francesi di punta di questo evento, Dianee Clara. Per le due successi piuttosto facili, dell’una con la wild card locale Chiraz Bechri e dell’altra con la spagnola Marina Bassols Ribera. L’unico pronostico in certa misura sovvertito (tolta la comunque incerta Miyazaki-Parks), anche se definirlo in questi termini è una parola grossa, è quello della spagnola Sara Sorribes Tormo contro la russa Anna Blinkova, un doppio 6-4 che potrebbe inserirla in una zona valida del tabellone.