Women Champions League 2024 2025 | sorteggi preliminari conclusi le avversarie di Roma Juventus e Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sono stateate ledinel secondo turno deidi. L’urna di Nyon ha svelato i 12 incontri in programma tra 18 e 19 (andata) e 25 e 26 (ritorno) settembre. Tre pescate non particolarmente fortunate per le tre squadre italiane. Latrova i campioni di Svizzera del Servette, lale semifinaliste della scorsa stagione del Psg e lail Wolfsburg, squadra che nelle competizioni europee ha sempre fatto bene., lediSportFace.