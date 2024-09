Viareggio insegue il rapinatore in auto e lo investe | morto il 47enne algerino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, undi nazionalità algerina èdopo essere stato investito da un’mobile. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni in serata per poi perdere la vita in seguito alle lesioni. Gli investigatori, che da subito avevano pensato a un atto volontario, hanno individuato come presunta responsabile una donna italiana di 60 anni. Gli avvenimenti e l’ipotesi di furto Intorno alla mezzanotte in via Coppino, nel quartiere Darsena vicino al molo di, una coppia di passanti nota un uomo a terra privo di sensi. I due lanciano l’allarme e sul luogo interviene prontamente la Croce Verde. Il, di nome Malkoun Said, è trasportato d’urgenza in codice rosso al vicino ospedale Versilia di Lido di Camaiore, dove poi muore per le conseguenze dell’incidente.